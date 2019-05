Salvini, blitz all’alba nel giorno delle Europee: “diffondete questo video”.

Matteo Salvini suona la carica sui social di buon mattino.

Nonostante ci sia il silenzio elettorale, capita spesso che questo venga aggirato.

Il leader della Lega, accusato da Boldrini per questa ragione, ha postato un paio di tweet in cui invitava ad andare a votare.

E in un video dal titolo “oggi voto Lega”, ha scritto: “Diffondiamolo. Avete la tessera elettorale? Se l’avete persa potete rifarla oggi in comune. Oggi si vota anche per eleggere i sindaci di quasi la metà dei comuni italiani, per il presidente della Regione Piemonte e per rinnovare due deputati in Trentino”.

E poi ha concluso: “E comunque, al di là delle scelte politiche, buon voto a tutti, viva la democrazia! Libertà è partecipazione!”.

Cosa ne pensi?

Fonte: Libero

Foto credit: Libero