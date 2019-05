Ora la sinistra per avere voti favorevoli usa il Papà come simbolo.

Non è vergognoso? La sinistra pur di accaparrarsi qualche voto sfrutta l’immagine del Papa.

Oggi sulla copertina dell’Espresso c’e l’immagine di Bergoglio vestito da Zorro.

Ma diciamola tutta: non hanno capito che in fondo lo stesso Papa non condivide tutta la linea dei dem?

Leggiamo Il Giornale:

È il papa della Chiesa cattolica, lo stesso uomo che, nel corso della giornata di ieri, si è scagliato contro l’aborto, l’eugenetica, la “cultura dello scarto” e persino le “finalità selettive” dell’amniocentesi, ma per qualcuno è un simbolo dell’anti-salvinismo.

È sufficiente dare un occhio alla copertina dell’ultimo numero dell’Espresso.Certo, è il pontefice della pastorale sui migranti, quello che guarda più alle periferie economico-esistenziali del mondo che ai centri tradizionali dell’Europa cristiano-cattolica,

ma almeno qualche passaggio della pastorale di Jorge Mario Bergolio sembra essere sfuggito all’universo mediatico progressista.

Fonte: ilgiornale

Foto: ilgiornale