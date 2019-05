“Ministro che non lavora, fa comizi e twitta” Boldrini accusa Salvini anche per le elezioni e il silenzio elettorale.

Le elezioni, com’è noto, impongono il silenzio: vietato fare comizi e vietati gli appuntamenti alla vigilia del voto.

Tuttavia, qualcuno si è permesso. Matteo Salvini, ad esempio, ha postato su Twitter quasi con la stessa frequenza del solito.

Laura Boldrini non accetta quanto verificatosi alla vigilia del voto, ma le sue accuse sono rivolte solo al leader del Carroccio:

“Abbiamo un Ministro dell’Interno che non lavora, sempre in giro a fare comizi. Almeno oggi poteva sfruttare questa occasione per sbrigare qualche pratica. E invece no, viola il silenzio elettorale e come al solito passa la giornata a twittare“, ha cinguettato su Twitter.

E poi conclude con un hashtag piuttosto esaustivo: “#SeQuestoÈUnMinistro“.

Di seguito il posto dell’ex presidente della Camera:

Fonte: Libero