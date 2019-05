Meloni: “La speranza è di varcare la soglia del 4%!”

La volta scorsa FdI dovette accontentarsi di arrivare solo al 3,7% è così nessun rappresentare potè mai raggiungere Bruxelles.

Da stamattina e dopo una campagna alle europee molto intensa, Giorgia Meloni spera in un buon risultato.

Leggiamo Il Giornale:

Roma Varcare la soglia, e magari spingersi pure un po’ oltre. Fdi arriva carica di ottimismo al voto per l’Europa.

Dalle scorse politiche, la presidente Giorgia Meloni è riuscita a cucire addosso al proprio partito una identità precisa, evitando il rischio di appiattirsi su Matteo Salvini e restando se stessa, fuori dal governo e sotto la propria bandiera.

Ora, rispetto al voto del 2014, Fratelli d’Italia punta ovviamente a superare quel 3,7 per cento che condannò Fdi a restare sotto la soglia di sbarramento del 4 per cento, col risultato di non poter mandare nessun rappresentante a Bruxelles.

Non è detta l’ultima parola. Per ora non è ancora uscito nessun risultato.

Capolista è sempre la Meloni è il resto della squadra era già stato presentato dalle recenti notizie.

Fonte: ilgiornale

Foto: ilcorriere