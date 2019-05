“Il governo va processato per crimini contro l’umanità” Strada attacca Salvini e scoppia il caos.

“Siamo governati da persone che non hanno nessuna considerazione per la vita umana, quella altrui, ovviamente.

Persone che dovrebbero essere portate davanti alla corte internazionale dell’Aia per crimini contro l’umanità. Persone che continuano a dire bugie approfittando della loro occupazione dei media”.

Ancora una volta nel mirino di Gino Strada c’è il governo, ma soprattutto il titolare del Viminale Salvini, responsabile dei cambiamenti adottati nel campo dell’immigrazione.

Anche gli accordi con la Libia non sono piaciuti al fondatore di Emergency, che ha detto:

“Parlare di centri di detenzione governativi e illegali è una stupidaggine colossale, per tanti punti di vista. Primo: dov’è un governo in Libia? A tutti noi, risulta che non ci sia un governo in Libia. La guardia costiera in Libia? Un’accozzaglia di bande armate che cercano di fare gli affari loro, i traffici loro. Credo che Auschwitz fosse un centro governativo, non illegale. Era legalissimo a quell’epoca, per quel regime. Quello che succede là dentro, in tutti i centri, è veramente una cosa disumana”.

Foto credit: TPI

Fonte: IlGiornale