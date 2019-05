Giornata della memoria per onorare i migranti: Kyenge e la sua proposta bomba in Parlamento. Il video.

“Il 3 Ottobre 2016 366 persone persero la vita al largo di Lampedusa nel tentativo di raggiungere le nostre coste. I Governi di allora risposero lanciando la più grande missione umanitaria nel Mediterraneo, Mare Nostrum. Il mio pensiero va alle vittime a anche a chi si impegna ogni giorno a salvare vite umani, alle donne e agli uomini della guardia costiera, ai sindaci impegnati nell’accoglienza e integrazione, alle ONG sempre più minimizzate per la loro attività umanitaria, vorrei che questa data fosse ricordata come giornata della memoria per onorare tutti gli uomini, le donne e i bambini che hanno perso la vita perché costretti a lasciare il proprio Paese”.”

Sarà forse questa la missione di Cecile Kyenge nel Parlamento europeo?

Tra qualche ora si vota e l’Europa potrebbe subìre un grosso scossone.

Con quest’intervento Kyenge chiedeva l’istituzione della Giornata della Memoria per i migranti che avevano perso la vita per venire in Europa.

Ecco il video della proposta dell’europarlamentare:

Cosa ne pensi?

Fonte: Vista

Foto credit: Europatoday