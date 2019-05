Generale esperto di terrorismo smantella le idee buoniste sullo Ius Soli e l’integrazione.

Nonostante il governo sia cambiato e lo Ius Soli archiviato in quello precedente, l’immigrazione continua ad essere un argomento scottante e con esso, anche la legge sulla cittadinanza, sulla qualche ancora si dibatte.

Ad esprimere la sua opinione, questa volta, è il generale Mario Mori, già comandante dei ROS dei Carabinieri e un’autorità nell’ambito della lotta al terrorismo.

Intervistato da Libero, ha risposto così alle seguenti domande postegli:

Si dice che l’Italia abbia una struttura di polizia molto efficace, che le permette di prevenire il terrorismo islamista.

«È proprio così. Abbiamo una capacità preventiva unica in Europa. Avendo dovuto fronteggiare terrorismo politico, terrorismo internazionale ma anche diverse associazioni criminali, abbiamo tecniche di prevenzioni assolutamente all’avanguardia. Possiamo dire che la nostra capacità investigativa è un’eccellenza assoluta in Europa».

In Italia, da più parti, si chiede di adottare anche qui lo «ius soli».

«Per noi è una fortuna non avere lo “ius soli”. Una volta che un immigrato diviene cittadino europeo diventa difficilissimo gestirlo anche se manifesta intenzioni eversive. In Italia ci sono 250mila musulmani con cittadinanza italiana.

Si pensi che la Francia, dove i musulmani sono tra il 10 e il 12% della popolazione, ha 12 mila neocittadini considerati potenziali terroristi e 4000 di questi sarebbero pronti a compiere subito azioni criminali. Del resto lo “ius soli” non ha risolto nulla. Nel Regno Unito, dove si è cercata la via del multiculturalismo, il 55% dei musulmani inglesi non si considerano britannici; in Francia, dove si è provata la via dell’ integrazionismo, il 50% dei musulmani residenti preferisce il corano alla Costituzione. Il minimo che si può dire è che alcuni nostri politici hanno scelto il momento meno indicato per proporre una norma come quella dello “ius soli“».

Le parole dell’ex generale tuonano forte anche a distanza di qualche tempo. Sono solo una conferma?

Avrà davvero ragione Salvini?

Fonte: Libero

Foto credit: RomagnaOggi