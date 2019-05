Arriva il Ramadan e gli islamici occupano Faenza.

Una invasione incontrollata quella di Faenza per mano dei musulmani che iniziano io Ramadan.

Non tutti i residenti riescono ancora ad accettare che per un rito religioso islamico una città intera deve rimetterci.

Leggiamo peró su Il Giornale:

I faentini ci sono ormai abituati, soprattutto dal 2010, quando fu eletto sindaco Giovanni Malpezzi del Partito Democratico.Riconfermatosi nel 2015, l’anno prossimo punta dritto al terzo mandato.

Tra i 60mila abitanti, però, c’è anche un po’ di malumore e non in pochi si interrogano sull’opportunità della scelta di destinare proprio la piazza principale della città (chiudendola) per la preghiera di fine Ramadan.

Chiunque, sia ben chiaro, ha il diritto di manifestare il proprio culto religioso e le proprie ricorrenze, ma forse sarebbe più adatto scegliere un’altra location, tutto qui.

Quanto riportato non è per nulla condiviso dal partito di Forza Italia, che nella giornata di oggi ha manifestato contro l’autorizzazione che quasi sicuramente sarà accordata.

Strano non aver ancora sentito i commenti di Salvini in merito.

Siamo in attesa quando.

Fonte: ilgiornale

Foto: panorama