Kyenge: una persona di colore servirebbe nel Parlamento in questo momento. Così si propone?

“Il 26 Maggio votiamo per far sentire la nostra voce in Europa“. E’ questo l’invito di Cècile Kyenge ai suoi elettori in vista delle elezioni di domenica.

Con lo slogan “Siamo l’Italia, siamo l’Europa” la rappresentante del Partito Democratico si schiera chiaramente contro i sovranisti e la loro volontà di far valere l’identità nazionale.

L’ex ministro per l’integrazione del governo Letta ci ha già rappresentati in Europa e ha intenzione di farlo ancora.

La voterai?

Intanto, sono tornate alla ribalta delle sue dichiarazioni,di circa due anni fa, con le quali commentava la possibilità di far parte del Parlamento italiano:

“Se me lo chiedono, mi candido al Parlamento italiano. Se è un dovere per il Paese lo faccio, anche se in Europa sto bene. Una persona di colore in Parlamento sarebbe un bel segnale, in questo momento“.

Sarebbe giusto candidarsi strumentalizzando il colore della propria pelle?

Fonte: IlPopulista

Foto credit: Kyenge.it