Altri 200 migranti salvati, Salvini diffonde le foto dell’operazione. E’ caos col ministro della Difesa.

La Guardia Costiera di Tripoli ha salvato 200 migranti, che si trovavano sue due barconi diretti verso nord e le coste dell’Italia.

Vicenda che ha inasprito il vicepremier della Lega, che ha tuonato:

“Chi parla di porti aperti aiuta gli scafisti e condanna a morte migliaia di persone, col voto alla Lega domenica garanzia di porti chiusi non solo in Italia ma in tutta Europa”.

Da qui, la necessità di condividere le foto che ritraggono l’operazione di salvataggio:



E sulla questione è intervenuta anche il ministro della Difesa Elisabetta Trenta, che ha detto: “In tema di immigrazione, il ministro dell’Interno ha il coordinamento, non tutte le competenze. Ho tracciato dei confini perché è giusto farlo per il paese”.





Fonte: Libero

Foto credit: Libero