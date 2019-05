Sottoscala pieno di migranti. Alcuni malati di scabbia.

Siamo a Torino, dove sono stati ritrovati 30 migranti illegali, che aveva fatto di un sottoscala il loro rifugio.

Purtroppo lo spettacolo non è stato dei migliori. La Polizia è intervenuta trovando anche almeno sette migranti con lesioni da scabbia.

Leggiamo dettagli su Il Giornale:

Trenta immigrati di orgine pakistana, tra cui due bambini, uno in condizioni igieniche preoccupanti, vivevano in uno spazio di poco più di 50 metri quadrati di un ex bar di via Portula, nel quartiere Madonna di Campagna.

Durante lo sgombero sette di loro sono stati portati dal personale del 118 all’ospedale Maria Vittoria perché presentavano lesioni dascabbia. Altre otto persone sono state condotte in questura per effettuare accertamenti.

“Eravamo qui per il ramadam con alcuni amici. Ed è arrivata la polizia a controllare”, ha spiegato, come riporta La Stampa, Abdual Raffi, 24 anni, uno dei presenti, arrivato da Brescia. “In questo stabile vivono sei persone – ha aggiunto – gli altri erano in visita. Alcuni di loro, però, non avevano i documenti”.

Solo riuniti per il Ramadan? Questo è quanto raccontano i migranti, ma a questo punto nessuno crede a quello che accade intorno.

Intanto, molti di questi non sono mai stati identificati nei territori in cui soggiornano.

Fonte: ilgiornale

Foto: noicheamiamoleforzedellordine