Scandalo: Ora gli stranieri saranno premiati per avere in patri una famiglia numerosa.

Incredibile come gli stranieri potranno prendersi gioco dell’ Agenzia delle Entrate.

Alle porte una nuova truffa sempre a spese degli italiani. Di cosa stiamo parlando?

Leggiamo Il Giornale:

È questo l’assurdo cavillo che potrebbe permettere a migliaia di extracomunitari di sottrarre denaro all’Agenzia delle Entrate, gonfiando la dichiarazione del numero di famigliari a carico. Come riporta La Verità, lo Stato italiano è infatti tenuto ad accettere questa certificazione, senza poi però poterne veramente verificare i contenuti.

E da dove arriva questo meccanismo? È una norma varata dal governo Prodi (296/2006). Questa rende possibile ai cittadini extracomunitari – quelli che secondo Tito Boeri dovrebbero “pagarci le pensioni” – una detrazione per carichi di famiglia. E per chi ne fa richiesta, basta recarsi al proprio consolato e uscirne fuori con una certificazione che l’Agenzia delle entrate dovrà accettare a priori, in quanto questa è considerata legittima e quindi non contestabile in nessun modo.

Insomma, un cavillo che portebbe risultare facile da aggirare e di fronte al quale le nostre autorità non possono fare altro che alzare bandiera bianca.

Tante battaglie per nulla? Se i fatti sono quanti riportati dai giornali, allora a breve gli stranieri saranno più ricchi degli italiani. E senza lavorare neanche.

Quanta ingiustizia nel dare tanto spazio agli stranieri?

Fonte: ilgiornale

Foto: liberoquotidiano