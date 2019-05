Salvini ora sfida i vescovi col crocifisso: “se a qualcuno dà fastidio, torni al suo Paese”.

L’utilizzo dei simboli religiosi di Salvini ha fatto allarmare la Santa Sede.

Ma, purtroppo per loro, il ministro degli Interni non ha alcuna intenzione di smetterla.

Così, dal palco di Bari, il leader del Carroccio ha sfidato nuovamente le critiche del mondo della Chiesa e dei vescovi, invocando la protezione dei santi patroni dell’Europa.

“Questo me lo ha donato la signora Maria – ha detto Salvini – non è un simbolo di sopraffazione, ma un simbolo di civiltà e rispetto. Se a qualcuno dà fastidio il crocifisso – ha aggiunto – torni al Paese dal quale è venuto. Noi dobbiamo essere orgogliosi della nostra storia, testimoniare la nostra fede e le nostre radici”.

E per concludere ricorda la sua volontà di vincere in Europa per far valere di nuovo le nostre radici.

E tuona: “guai a chi toglie i crocifissi, il Natale e il Presepe“.

Fonte: IlGiornale

Foto credit: IlGiornale