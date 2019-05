Salvini corregge il Dl Sicurezza bis: “ora non ci sono più alibi” Ecco la nuova bozza del decreto.

E’ ormai noto che il decreto sicurezza di Salvini abbia ridotto al minimo termine gli sbarchi. Ma sono altrettanto note le Ong che hanno sfidato l’Italia sulla questione.

Il vicepremier leghista ha deciso, quindi, di limare il decreto sicurezza bis al fine di superare alcuni intoppi.

Il testo è stato inviato a Palazzo Chigi ed è probabile che domani ci sia un’altra riunione.

Ecco la bozza del decreto diffusa da IlGiornale: sicurezza

Luigi Di Maio ha fatto sapere:”E’ in corso una interlocuzione tra palazzo Chigi e il Quirinale per eliminare alcuni dubbi di incostituzionalità. Finchè non saranno tolti questi dubbi è inutile parlarne in Cdm ma io credo potranno essere superati a breve” .

Confrontando i due testi emerge che ora la confisca della nave è prevista anche senza la reiterazione del reato o il trasporto di un numero di migranti superiore a 100.

Inoltre, al Ministero dell’Interno viene data la possibilità di limitare o vietare “l’ingresso, il transito o la sosta di navi nel mare territoriale”. La bozza precedente parlava solo del divieto di “transito e sosta“, ma non specificava – come la nuova – “salvo che si tratti di naviglio militare o di navi in servizio governativo non commerciale, per motivi di ordine e sicurezza pubblica”.

Scompare, in conclusione, anche il riferimento ad “azioni di soccorso di mezzi adibiti alla navigazione ed utilizzati per il trasporto di migranti”.

Cosa te ne pare?

Fonte: IlGiornale

Foto credit: IlGiornale