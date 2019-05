ONU alla carica contro l’Italia: “Prendetevi i Migranti.”

Ultime notizie arrivano direttamente dall’Onu. L’Italia dovrebbe a questo punto cedere alle sue condizioni?

Non sene parla proprio. Il Ministro Salvini non può accettare le condizioni o ordini dell’Onu.

Leggiamo Il Giornale:

L’Alto commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati (Unhcr) “torna a ripetere che nessuno dovrebbe essere riportato in Libia”.

Secondo l’Agenzia Onu, nell’ultima settimana almeno 944 persone hanno lasciato le coste libiche per arrivare qua e il 65% degli 879 superstiti è stato riportato in Libia.



E’ necessario, ha detto il portavoce Charlie Yaxley, “un duplice approccio che veda un aumento delle capacità di ricerca e di soccorso”, non solo da parte delle ong, “e un immediato aumento delle evacuazioni umanitarie di rifugiati e migranti dai centri di detenzione di Tripoli”.

Non solo per l’Italia la tirata d’orecchie ma anche per gli Stati Uni d’America. Infatti, l’ Onu chiede che vengano allargate le visioni di accoglienza e quindi anche i permessi d’asilo.

Riusciranno ad ottenere quanto richiesto?

Fonte: ilpopulista

Foto: repubblicapalermo