“Chiudo i porti anche in Europa” Salvini e i suoi mega progetti sull’immigrazione.

Nonostante il processo in corso su Mimmo Lucano, il Tar ha accolto il ricorso del vicesindaco per riaprire l’accoglienza a Riace.

La notizia ha suscitato emozioni contrastanti: se Lucano, infatti, è esploso di gioia, Salvini ha ribadito la sua linea sull’immigrazione.

Le parole del ministro dell’Interno sono state piuttosto esaustive:

“Noi andiamo avanti, tenendo i porti chiusi, salvando vite, espellendo i delinquenti che aggrediscono, spacciano e stuprano. Abbiamo il 90% di sbarchi in meno, abbiamo dimezzato i morti. Abbiamo 70mila immigrati in meno ospiti in Italia a spese degli italiani, i reati calano del 10%. Quindi, se mi fanno forza i porti oltre che in Italia li chiudo anche in Europa”.

Cosa ne pensi?

Foto credit: Tiscali

Fonte: IlGiornale