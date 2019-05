“Scomoda la madonna per vincere le europee? Ha altro da fare” l’attacco della Cei anticipa quello di Di Maio.

Il presidente della Cei torna ad attaccare il ministro degli Interni, pur senza nominarlo, sui migranti e l’utilizzo di simboli religiosi.

Bossetti si infila così sulla polemica scoppiata tra i 5 Stelle e la Lega circa la presenza della religione in politica.

«Salvini in piazza con il rosario? Quello che mi ha colpito sono stati i fischi a Papa Francesco, poi credo che scomodare la Madonna per vincere le europee no, lasciamola in pace, ha ben altro da fare…», ha detto Luigi Di Maio.

Il vicepremier pentastellato ha lasciato pensare che la sua intenzione fosse quella di difendere Bergoglio e lasciare quasi isolato Salvini.

D’altra parte i rapporti tra Chiesa e M5s non sono mai stati malvagi e Di Maio potrebbe presentarsi come quella parte del governo con la quale il Vaticano potrebbe comunicare meglio.

Fonte: IlMessaggero

Foto credit: IlMessaggero