RIP Niki Lauda. Il leggendario campione di Formula 1 muore a 70 anni.

Una leggenda nello sport e nella sua vita privata. Dopo alcuni mesi di lotta tra la vita e la morte, il campione lascia questa terra.

Tutto il mondo piange la morte di un uomo come Niki Lauda. Molti lo ricordano per le sue tre vittorie in Formula 1-

Leggiamo Il Giornale:

Tre volte campione di Formula 1, imprenditore e dirigente sportivo. Andreas Nikolaus Lauda, detto Niki, rimarrà nel ricordo degli appassionati come “il computer”, il pilota capace di individuare con rapidità anche i più impercettibili problemi di un’auto da corsa.

E’ morto nella notte tra il 19 e il 20 maggio dopo che lo scorso agosto era stato sottoposto a un trapianto di polmone.

L’annuncio è arrivato direttamente dalla famiglia: “Con profonda tristezza, annunciamo che il nostro amato Niki è morto pacificamente con la sua famiglia lunedì scorso”, si legge sul The Sun.

Morto in silenzio., tra i suoi mille ricordi, il campione tanto amato dal mondo intero.

Riposa in Pace!

Fonte: ilgiornale

Foto: ilmessaggero