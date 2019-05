Il comunista col rolex vs Salvini: “fascioleghismo” ma gli italiani lo distruggono sul web.

In un clima di tensione come quello che stiamo vivendo, con la sinistra che prova ad infangare il governo gialloverde in vista delle europee di domenica, è tornato alla ribalta una vicenda degna di nota e rircordo.

Qualche mese fa, Matteo Salvini fece delle dichiarazioni molto forti sui treni e sulla presenza degli immigrati, che non andarono giù a molti.

Ma lui fu categorico sulle polemiche scatenate dai buonisti: “Io li ho presi, i fenomeni della sinistra no.”

Tuttavia Gad Lerner scrisse su Twitter la sua replica altrettanto vivace:

“Nelle sue auto-rappresentazioni da commediante e nello sfregio delle biografie altrui si cela il trucco vincente del fascioleghismo, ingrassato dalla nostra dabbenaggine”.

Purtroppo per il radical chic, però, chi prende davvero i treni non fu d’accordo lui:

“Ho preso quei treni. È pericoloso. A tutte le ore. Immigrati irregolari arrabbiati e senza biglietti e controllori spaventati che ormai si sono arresi. Lei non ha la più pallida idea di quanto sia una ca*zata ciò che ha scritto”, sbottò uno.

“Provate a prendere qualche volta quei treni prima di parlare di fascisti e razzisti a vanvera. Buon divertimento”, attaccò un altro.

Sono molti gli insulti del web a Lerner per i suoi appelli all’accoglienza: con il rolex al polso forse gli risulta più semplice?

Di seguito il suo post contro Salvini:

Fonte: Libero

Foto credit: Libero