Falsi Matrimoni per avere il permesso di soggiorno. E’ un business in crescita.

In molti si rifugiano nell’unico modo per riuscire ad ottenere il permesso di soggiorno.

Falsi Matrimoni? E’ proprio così. E sono anche in tanti che riesco a raggiungere questo obiettivo.

Il Ministro dell’Interno, Matteo Salvini, ha esposto questo problema confermando che avrebbe bloccato anche questi eventi sul nascere.

Leggiamo Il Giornale:

Sono felice di aver fermato gli sbarchi e di aver chiuso i porti!”. Così il ministro Matteo dell’Interno Matteo Salvini ha commentato il blitz della polizia di Viterbo che ha denunciato 9 persone che organizzavano falsi matrimoni tra cittadini europei ed extracomunitari per ottenere la carta di soggiorno.

La polizia ha denunciato tre italiani e sei stranieri e nel corso di alcune perquisizioni ha sequestrato numerosi documenti relativi a delle richieste di carta di soggiorno presentate all’Ufficio Immigrazione della Questura di Viterbo dopo aver sposato italiani o cittadini comunitari.

Le nozze, però, come si evince dalla indagini su tre matrimoni celebrati a Civita Castellana, erano solo un espediente per avere i carta di soggiorno per cinque anni.

Fonte: ilgiornale

Foto: ilmessaggero